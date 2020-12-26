嘉義市精忠國小附設幼兒園教室布置溫馨巧致。（嘉義市政府提供）

嘉義市精忠國小26日舉辦43周年校慶運動會，同時，市長黃敏惠、教育處長林立生、校長楊勛凱共同為幼兒園園舍及室外球場落成啟用剪綵，林立生表示，幼兒園幾經波折，市府全力協助，如今啟用後為幼兒教育再添新生力軍。

林立生說，全市大部分國小已陸續設置附設幼兒園，精忠國小附設幼兒園今年9月（109學年）起招收招收3-5歲幼生，包含1班小班及2班中大混齡班，共可招收90名，目前有32名幼生就讀，尚有名額可供就讀，相關訊息歡迎洽詢學校。

楊勛凱表示，籌建幼兒園園舍一波三折，2017年9月爭取到中央及市府補助共1800多萬元，辦理招標卻數次流標，這期間物價、人工工資等飛漲，增加成本負擔，後來將幼兒園與約720萬元經費的風雨球場這2項工程合併招標，2018年12月才發包出去，2019年1月動工興建，今年完工。

楊勛凱說，本次同時完工的風雨球場，與國小部共用，實現符合幼兒、國小學童共同活動學習的需求，期待孩子從小親近、體會、學習、融入自然環境，自然而然養成生活美感。

嘉義市精忠國小風雨球場啟用。（嘉義市政府提供）

嘉義市精忠國小彩繪牆繽紛活潑。（嘉義市政府提供）

(中時 )