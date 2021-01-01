今天元旦是開放萊克多巴胺豬肉進口的第一天，嘉義市衛生局即展開稽查抽驗行動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今天元旦是開放萊克多巴胺豬肉進口的第一天，嘉義市衛生局即展開稽查抽驗行動，至餐飲店、賣場、超市進行稽查及抽驗，查核廠商是否有明確標示原料原產地，並且比對進貨證明，確保萊豬不要來，守護人民健康。

衛生局表示，自去年9月開始針對食品製造、輸入、大賣場、超市、傳統市場及零售通路，甚至餐廳、便當店、小吃攤加強宣導與輔導，希望業者針對生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地，今肉品加強查驗行動，上午先前往早午餐店與市場，下午到量販店，查察業者是否有正確標示肉品、再製食品豬原料的原產地，同時比對進貨紀錄，確認標示正確無假造虛偽，同時也隨機採樣送驗。

從萊豬宣布進口開始，嘉市衛生局隨即規畫啟動「查、抽、驗、標、追、管、開」等7項行動方案來替市民的食安把關，除將持續加強稽查肉品產地來源正確性及增加抽驗頻率外，提醒民眾購買豬肉一定要認清產地、注意標示，並鼓勵消費者多選購在地優質國產豬肉。

今天元旦是開放萊克多巴胺豬肉進口的第一天，嘉義市衛生局即展開稽查抽驗行動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今天元旦是開放萊克多巴胺豬肉進口的第一天，嘉義市衛生局即展開稽查抽驗行動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今天元旦是開放萊克多巴胺豬肉進口的第一天，嘉義市衛生局即展開稽查抽驗行動。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )