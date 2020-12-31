教育部公布新住民子女就學概況分析，108學年各級學校新住民子女學生數合計31.2萬人，占全體學生總數之7.4％；108學年新住民子女學生就讀高中、大學分別為8.0萬人、5.2萬人，與103學年相較，5學年間大幅增加5.5萬人、4.9萬人，合計增10.4萬人。

比較108學年與103學年，這5年來，新住民子女學生人數及占全體學生比率雙呈逐年遞增趨勢，其中人數計增3.8萬人或 14.0％；占全體學生比率也增1.6個百分點，顯示該生源之重要性日增。

各級學校之新住民子女學生數，108學年幼兒園、國小學生中，新住民子女人數為2.6萬人及 9.1 萬人，分別較103學年減少0.7萬人及 5.6 萬人；國中新住民子女學生人數，5年間呈先增後減趨勢，先由103學年6.5萬人增至105學年之 7.6萬人，其後逐年遞減至108學年之6.2萬人。至於高中、大學的新住民子女學生數，分別為8.0萬人、5.2萬人。

觀察新住民子女學生之父（母）來源地區或國家，多為語言相近之大陸地區或鄰近東南亞國家。108學年新住民子女學生31.2萬人中，以父（母）來自大陸地區者計13.7萬人或占44.0％居首，越南11.0萬人或占35.3％居次，印尼 2.9萬人或占9.4％再次，3者合占8成9。

幼兒園、國小新住民子女學生以大陸地區居首，分別為1.5萬人及4.4萬人，占該等級新住民子女學生之55.7％及 48.2％；國中及高中故新住民子女學生以越南為主，分別為2.7萬人(占 44.4％)及3.3萬人（占 41.1％）；大專校院新住民子女學生以大陸為主，計2.5萬人或占 48.1％。

此外，新住民子女學生2／3集中於六都；惟其占各縣市學生總數之比率，以連江縣近1／4最高，金門縣也逾1成5，占比1成以上者皆為六都以外縣市。按新住民子女學生分布縣市觀察，以新北市4.9萬人（占15.7％）居首，桃園市3.7萬人（占 11.9％）次之，台中市3.6萬人(占 11.5％)再次。

(中時 )