國民黨立法院黨團總召與首席副書記長將在年底前改選，下屆總召在現任總召林為洲禮讓下，確定由資深藍委費鴻泰出任，首席副書記長則在29日改選後定案，日前完成截止登記，共有藍委陳玉珍、陳雪生、曾銘宗有意角逐，目前傾向以協調方式產生人選。

國民黨團於24日登記截止後，總召選舉方面，現任總召林為洲日前已表態禮讓，因此下屆總召確定由資深立委費鴻泰出任；至於首席副書記長，在上屆就有意參選的金門立委陳玉珍，此次率先表態，期盼讓新生代歷練，更積極向黨籍立委拜票，此外，馬祖立委陳雪生、不分區立委曾銘宗也相繼登記角逐。

至於最終將如何產生人選，目前黨團成員多數傾向盼能以協調取代競爭，和諧的產生人選。陳玉珍說，目前先協調，若大家互不相讓，就走民主投票程序；陳雪生表示，國民黨團是黨中央最寶貴的資產，所以黨團一定要團結，期盼和諧與團結，他們三人也會坐下來好好聊一下；曾銘宗說，自己本來沒有意願，但在老朋友勸進下，還是去登記，樂見大家出面為黨團承擔，還會再協調看看。

對於此次出現3人競爭首席副書記長，即將在下個會期接任黨團總召的費鴻泰說，黨團目前空前的和諧，戰鬥力已慢慢累積與培養出來，此刻不要去傷害和氣，因此他希望此事大家能好好坐下來談，盡力去溝通。

國民黨團首席副書記長的任期半年，選上後，擔任立法院一個會期的首席副書記長後，再下一個會期就能晉升為黨團書記長，可利用擔任幹部的這一年，熟稔立法院議事運作與攻防，同時爭取媒體話語權與曝光度。

(中時 )