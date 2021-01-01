2021《臺灣的聲音 新年音樂會》元旦下午四點將在國家音樂廳登場，並將網路全球直播。新年音樂會總製作人施振榮表示，希望藉此讓台灣的經（古）典音樂更普及，同時打造來自台灣的庶民音樂會，希望在十年、二十年後，跟西方的納也納音樂會齊名。

施振榮表示，希望大家多多支持台灣的音樂，而且聽台灣經典音樂的時候，不要覺得自己沒有Class，反而應該要覺得很Proud（感到榮耀），台灣有不一樣Class的音樂，而且會讓你感動。

《臺灣的聲音 新年音樂會》是以經（古）典音樂呈現各種臺灣音樂的元素，由灣聲樂團以大型管弦樂團型式創新加入一組國樂演奏，80人編制呈現更多樣色彩，屬中西合璧的新交響樂形式樂團的組合。

今年新年音樂會開場，由甫入圍金曲獎最佳演唱人的女高音林錦如獻唱台語版的〈心向天明〉防疫歌曲，同時邀請防疫醫護人員參加音樂會，藉此向防疫英雄們致敬。

其他演出者包括：灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝、灣聲樂團、傳藝金曲獎最佳演唱人入圍／女高音林錦如、臺灣新生代竹笛演奏家任重、傳藝金曲獎最佳傳統音樂詮釋獎及最佳原住民語專輯獎獲獎原民團體／泰武古謠傳唱、歌仔戲名伶/唐美雲、國光劇團首席文武老生/唐文華、以及臺灣電影音樂交響組曲製作及導聆人／藍祖蔚。

2019元旦第一屆舉辦新年音樂會，當年還選在戶外的台北大湖公園舉辦，當天雖然下著雨，不過在風雨中讓三千聽眾留下美好的回憶。第二年舉辦的2020新年音樂會，首度在國家音樂廳進行也讓聽眾留下深刻印象。今年邁入第三屆，希望再次帶給聽眾更完美的台灣經典音樂饗宴。

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