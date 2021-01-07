原本要在本月底來台演出的俄國鋼琴家馬祖耶夫，黃金曲目四首拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲，將由台灣鋼琴家陳毓襄與林冠廷（見圖）接力上場。（國台交提供）

台灣自1月開始封關，原本要在本月底來台演出的俄國鋼琴家馬祖耶夫，黃金曲目四首拉赫曼尼諾夫鋼琴協奏曲，將由台灣鋼琴家陳毓襄與林冠廷接力上場。

國立台灣交響樂團團長劉玄詠表示，這可說是不可能的任務，由陳毓襄演奏臺北場的拉赫曼尼諾夫第一、二、三號鋼琴協奏曲加上帕格尼尼主題狂想曲，以及台中場的柴科夫斯基第一號鋼琴協奏曲，台北場的拉四和台中場的拉二兩首協奏曲，則由林冠廷挑戰，深具提攜後進的意義。

陳毓襄表示，這可說是她所有接過代打演出最瘋狂也是最高的挑戰，「這些協奏曲過往就經常演出，而且都曾在俄國登台演出過；然而在一天內兩場音樂會全部演出，對我的演出生涯來說非常重要，所以我接受了劉團長的邀約！」

而林冠廷則是畢業於莫斯科柴科夫斯基音樂學院，擁有鋼琴、室內樂最高演奏文憑雙博士學位。演出將於1月30日在台北國家音樂廳，以及1月31日在台中國台交霧峰演奏廳登場。

(中時 )