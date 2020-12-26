台北市停車管理工程處發現，路邊停車收費有將近30萬筆重複繳納，累積金額達到2100萬元，甚至有車主溢繳4萬3千元，讓停管處大吃一驚，停管處指出，已傳郵件或簡訊通知車主，未接獲通知也可到停管處網站查詢，至59處自營停車場辦理退費。

停管處統計，2015年至今年6月累計4年半，共收到民眾在超商重複繳納停車費87萬筆、總金額高達4千餘萬元，至今年10月已退回1900萬元，有29萬件、2100萬元未退還。

停管處表示，溢繳金額21元至50元占大宗，共有5.8萬件；51元到100元有4萬件；101元到200元有2.6萬件；201元到300元有1.3萬件；301至400元有3700件；401至500有2千件；501元以上占極少數。

12月初開始，停管處已陸續以郵件方式通知溢繳金額逾500元、200元至300元的車主。停管處表示說，車主填妥資料及金融機構帳號寄回，由該處匯款入帳，匯費則由停管處吸收，或車主（委託人）攜帶證明文件，赴停管處直營的59處停車場及停管處櫃枱申請退費，明年3月前將會寄出所有欠費通知，退款沒有期限。

(中時 )