民進黨政府開放萊豬進口，北市府自救輔導賣場、超市通路設立「不含萊克多巴胺專區」，市長柯文哲1日表示，今天是「萊豬元年」，面對中央政府相當蠻橫不講理強行通過法令，我們只能盡能力保持人民有選擇權利。
柯文哲今出席賣場設置不含萊克多巴胺專區活動，業者指出，在專區的肉品都是嚴選生鮮，消費者用手機掃描包裝上的QRcode，可以知道豬肉來源是在台灣、農民是誰和生產過程，消費者能了解豬肉品質和安全性。
柯文哲致詞時表示，今天是「萊豬元年」，他媽媽說新年要講好話，但真的是一言難盡，中央政府相當蠻橫不講理強行通過法令，北市府想辦法怎麼盡能力保持人民有選擇權利，所以就把不含萊克多巴胺專區標示出來，市府可以做的大概就這樣，至於抱怨的話算了，只能說我們很謙卑的做到這樣。
北市衛生局技正黃敬堯說，市府針對萊豬進口有2措施，包括設置「不含萊克多巴胺」專區，若抓到專區內的肉品有含萊劑或涉嫌標示不實，將依「台北市食品安全自治條例」開罰4萬至400萬，若未標產地依法可開罰3萬至300萬。
另外，對於進口商管控，要求業者自主檢測萊劑，並將結果公布在北市食材登錄平台，登錄平台的規定將自7月1日正式實施，若沒有完成登錄，依法可處3萬至10萬罰鍰。
(中時 )
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