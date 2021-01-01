過去彰化塭仔漁港市場滿滿烏魚的榮景，已經不再了。(吳建輝攝)

彰化烏魚季從每年10底，一直到隔年1月，但彰化沿海一帶漁民今年卻受到天候影響，出海機會不多，加上烏魚數量減少，與往年相比烏魚數量少了將近百倍，過去萬尾的榮景已經不再，有些漁民甚至只捕到百來尾，連出航的油錢都不夠，欲哭無淚。

彰化烏魚一般從冬至前後往南游，經過彰化時剛好是旅程中途，烏魚體力與身上脂肪尚未消耗殆盡，因此彰化的烏魚品質可以說是最好的，線西塭仔漁港往年烏魚季都會有大量現撈烏魚交易，但今年卻是不見烏魚，有些漁民甚至要到台中、甚至新竹補魚，情況慘烈。

1日記者實地走訪塭仔漁港，有攤販表示，今年烏魚產量還是有的，只是海象不佳，沒有漁民願意冒險，他們1日凌晨出港，沿著彰化捕撈，最後深入到媽祖，才捕獲到約1000尾烏魚，但價格依然不變，每年不管漁獲量大小，銷量都很好。

彰化漁會總幹事陳諸讚表示，今年台中以南的烏魚量確實都少，捕獲量少了將近九成，烏魚隨著海流、溫度，集中在東北角，加上今年每2、3天就有一波鋒面，彰化沿海船隻又都較小，海象嚴峻根本無法出海，前兩天有漁民跑到馬祖撈捕，但也僅撈到4、5千尾，且品項也不佳。

陳諸讚說，但目前烏魚價格部分還算穩定，彰化這邊野生烏魚子僅占少部分，多數還是以養殖為大宗，目前頂級禮盒2付1200元，10兩的1600，12兩2100，甚至還比過去便宜一點，目前已經接近尾聲，漁民若要在出海拉尾盤，不太容易。

(中時 )