各班代表齊聚圖書館，盤點所有募集到的零錢，算一算一共募集到8萬多元，並全數捐給華山基金會，(校方提供／吳建輝彰化傳真)

華山基金會田中站站長李翠婷說，感謝文興所有師生，用行動支持華山，讓長輩可以溫暖過年。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣田中鎮文興高中，今年全校1749名學生，利用3個禮拜的時間，募集到8萬多元現金，將這份善款，全數捐贈給華山基金會來幫助獨居老人，讓他們可以在這個寒冷的年節，吃到熱騰騰的年菜，華山基金會田中站站長李翠婷說，感謝文興所有師生，用行動支持華山，讓長輩可以溫暖過年。

文興高中學生超暖心，事實上已經連續第9年捐贈年菜，已經逐漸變成文興的傳統，3年級的黃同學就說，每年班聯會幹部都會在學校宣導，每天省下1杯飲料的錢，就能幫助獨居老人，她每年都捐，一個人的力量有限，但匯集全校同學的力量就無限，也希望所有長輩可以開心過好年。

文興高中校長歐陽郁文表示，每一塊錢每份愛心，都是學生自願捐贈，用實際行動落實生命教育，只要有心人人都能做到，培養學生能願意主動付出，一點一滴小小的付出，也能成就大大的力量，也希望這有愛的傳統，可以繼續傳承下去。

李翠婷說，文興每年捐助華山，捐贈老人年菜，除了幫忙募款之外，也有同學擔任志工，親自將年菜送到孤老家中，過程中也讓學生體驗到，幫助別人是多麼快樂的一件事情，今年因疫情年菜募集僅5成，有意願的民眾，也可以到華山基金會，支持愛心年菜募集活動，陪伴孤老過好年。

(中時 )