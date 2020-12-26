最高行政法院院長藍獻林年滿70歲退職，總統蔡英文總統特任表姊夫吳明鴻接任，引發外界質疑。《歷史哥澄清唬》粉專酸說，當姊夫壓力是很大的，林志玲姊姊的先生Akira是「國民姊夫」；林美珠表姊的先生吳明鴻則是「總統姊夫」，可是政治圈跟演藝圈不一樣，這是家天下。

法官兼庭長吳明鴻將接任最高行政法院院長，吳明鴻的妻子是總統蔡英文的表姊林美珠，引發外界關注。國民黨質疑，蔡總統「獨裁進化」，大量任用自己人，企圖控制監督力量。

臉書粉專《歷史哥澄清唬》貼文表示，Akira先生的夫人是我們的志玲姊姊，不可否認轟動的婚事，讓他在台的知名度大增。吳明鴻先生的夫人是我們的美珠姊姊，不可否認他的資歷是相當的完整。當姊夫壓力是很大的，可是政治圈跟演藝圈不一樣，這不是閨密啦是家人、家天下。

網友認為，「國民黨執政時大都遵守利益迴避，但民進黨執政都變成家天下了，到底是國民黨太笨還是民進黨太狡猾？」、「有啥專業可駕馭這個職銜？還是真的有人情關係？」、「贏啦~到處都是我的人。」

【姊夫】 Akira先生的夫人是我們的志玲姊姊，不可否認轟動的婚事，讓他在台的知名度大增。 吳明鴻先生的夫人是我們的美珠姊姊，不可否認他的資歷是相當的完整。 #當姊夫壓力是很大的 #可是政治圈跟演藝圈不一樣 #這不是閨密啦是家人 #家天下 🔗相關資料連結在留言處 由歷史哥澄清唬發佈於 2020年12月26日 星期六

(中時新聞網)