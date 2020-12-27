根據《財訊》雙週刊報導，近期新天地受惠虧轉盈的題材，股價大漲近5成，但累計前3季EPS（每股稅後純益）虧損2.08元，讓外界好奇，新天地是否有什麼好消息？

《財訊》報導指出，原來，新天地的大利多，是上個月賣掉拖油瓶、在中國的轉投資公司福勝。福勝旗下上海「雅悅新天地」全盛時期年營收可達4億元，不過受到中國打奢政策，又不敵上海婚宴產業競爭，每年約虧損5000萬至7000萬元，等於吃掉新天地EPS 1元，造成近年來整體EPS都呈負數。

隨著疫情趨緩，新天地10月獲利轉虧為盈，繳出EPS 0.44元佳績，帶動股價上揚。只不過，面對疫情陰影未散，部分金控與傳統產業大廠往年都是餐廳大客戶，但今年取消不少；公司也坦言，尾牙真的掉很多。新天地餐飲集團目前由第2代的歐敏卿（總裁）與太太王玉雲（董事長）、歐敏輝（副董）、歐敏雄（總經理）3兄弟分工合作。

不過，根據《財訊》雙週刊報導，新天地2017年在台中開出的新品牌「萊特薇庭」，走少桌數精緻路線；去年底也在彰化打造4公頃歐風式莊園「唯愛庭園」。究竟能不能讓新天地的獲利重回正軌，可以持續觀察。

(中時新聞網)