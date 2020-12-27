台中市東勢商圈為振興經串聯彰化鹿港老街商圈，結合兩商圈山城農產與海濱文化，以「山盟海誓」為主題聯合行銷；昨日在東勢客家文化園區前廣場舉行吉祥物亮相與結盟儀式，除揭曉以東勢名產「橘子、梨子、柿子」為發想的吉祥物，兩商圈理事長也簽訂結盟書，期盼未來兩地發揮1加1大於2效益，共創商圈話題性。

經發局說指出，東勢商圈為山城水果之鄉，富有多樣農特產，鹿港老街商圈是海濱文化之都，人文風情吸引眾多遊客到訪，兩商圈各取其「山」、「海」特色結盟；未來將透過各式活動舉辦，結合兩商圈地區特色及優勢，串聯店家資源，活絡兩地的觀光商機。

東勢商圈特別為此次聯合行銷活動設計吉祥物「吉利市小夥伴」，以東勢代表性水果「水梨、甜柿、柑橘」農產為主角，打造「憨橘哥、美梨醬、甜柿怪」3個俏皮吉祥物，並製作大型裝置藝術供民眾拍照打卡，也意味商圈多了「吉利市」加持，發展可望大吉大利，再創商圈榮景。

「山盟海誓－山城水果之鄉東勢商圈邂逅海濱文化之都鹿港老街商圈」吉祥物亮相儀式與結盟記者會暨石虎特色市集，包含經發局專門委員謝公耀、市府客家事務委員會主委江俊龍、東勢區長翁培真、彰化縣鹿港老街發展促進會理事長魏秀娟、東勢商圈理事長葉艾維、名譽理事長劉正忠名譽、台中市商圈觀光發展協會理事長余政雄及立法委員江啟臣、市議員冉齡軒、蔡成圭議員服務團隊均到場見證。

(中時 )