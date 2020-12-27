之前有媒體報導上海台商子女學校徵詢教職員施打大陸疫苗的意願，打兩劑疫苗約台幣1600多元，但逾半教職員至今不敢接種。上海台商子女學校今發表聲明指出，打疫苗個人無須付費，也未有強迫施打或登錄未施打人員名冊刁難之情事。

上海台商子女學校表示，12月19日接獲《上海市教育系統新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室》通知，進行教職員工新冠肺炎疫苗接種意願調查，即透過校內公務群組採知情同意、願種盡種之原則，進行接種意願調查統計。

聲明說，未料有上海台商子女學校同仁因誤解意願調查本意，向台灣新聞媒體匿名投訴且刊出，表示接獲學校調查意願統計，擔心疫苗安全性，也怕台灣不承認大陸疫苗會「白挨針」，報導文中並指出擔心拒絕施打又會被「盯上」。

上海台商子女學校表示，這次意願調查已清楚說明，疫苗接種完全在自願申請、知情、同意的前提下進行，且疫苗施打費用無須個人承擔。上海市政府本於善意及關心上海台校教師，考量國際及境外學校未來有出境需求，安排教育人員優先接種，完全未有強迫施打的情事。

上海台商子女學校說，上海市疾控中心通知文件中，已就疫苗接種安全性、接種適用情況、疫苗有效性、接種後產生抗體時間、保護效果期限等問題予以詳細說明。台灣相關新聞報導中稱「逼打疫苗」、多數人質疑疫苗的安全性和有效性、甚至指稱將教師做為白老鼠試驗，完全罔顧事實，是對嚴謹科學的操作規範進行惡意攻擊。

上海台商子女學校說，之前的新聞報導中不負責任的論調皆援引自投訴人之個人觀點，絕非校方之意。校對有人藉媒體散怖無端疑懼、偏頗之言論損及上海台商子女學校聲譽的行為表示憤慨！相關新聞報導斷章取義、擴大解釋皆與事實不符，上海台商子女學校予以嚴正譴責！

(中時 )