舒淇也在社群軟體上，發文指出千萬不要將口罩拉至下巴。(圖截取自舒淇ig)

家庭科醫師陳柏臣日前在臉書專頁「健康多1點」上拍影片指出，提醒大眾千萬別將口罩拉至下巴，否則可能造成二次感染。(圖截取自健康多1點臉書)

指揮中心公布自12/1日起將啟動秋冬防疫專案，民眾進入8大類場所皆需配戴口罩，不過許多人為貪圖方便，將口罩拉到下巴處喝水或是進食，不過這1小舉動很有可能讓你陷入二次感染的危險中，家庭科醫師陳柏臣就呼籲，這看似不起眼的動作，很可能會讓細菌與病毒有機可乘。

家庭科醫師陳柏臣日前在臉書專頁「健康多1點」上拍影片指出，許多民眾為貪圖方便，會將口罩拉至下巴，但這舉動很容易將下巴區域的細菌及病毒沾黏至口罩內面，一不小心就會產生二次感染的危險，陳柏臣進一步表示，人的下巴與脖子處很可能帶有髒污或細菌，如此一來就會汙染了口罩乾淨的內面。

陳柏臣也再次提醒，戴口罩需注意3細節，首先，有顏色的部分朝外，接著，鋼條需朝上，最後白色面朝向口鼻，兩手拉住細環朝耳朵戴上，千萬別貪圖一時方便或是情急之下慌亂掏出口罩，而忘記正確戴法，使得防疫效果大扣分，更讓自己暴露於危險之中。

最後，醫師也教導收納口罩的重點，將有顏色、有汙染的一面對折，讓乾淨的白色面朝外，之後再拿乾淨的衛生紙包起來，簡單幾步驟就完成收納。醫師也再次叮嚀，別再貪圖方便將口罩拉到下巴、脖子處，導致口鼻接觸到外部污染，很可能發生二次感染的問題。

(中時新聞網)