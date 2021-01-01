北部民進黨執政縣市同步宣布跨年改線上直播，外界質疑中央有陰謀論，台北市長柯文哲1日表示，真的要禁止廣場活動，餐廳早就要先限制了，「我非常反對這種民粹政治」，我們這種科學家跟這種民粹政治，實在是格格不入。

柯文哲今指出，想想看，其實如果真的以防疫來講，危險的不是那種廣場上戴口罩的群眾，最危險是餐廳裡面，大家一起吃桌菜也是，近距離大聲講話，一邊吃飯一邊大聲講話感染率才危險。

他表示，真的要禁止廣場活動，餐廳早就要先限制了，政治上我們是科學家，按照數學、科學在執政，不喜歡不理智的恐懼，坦白講真的要停掉廣場的跨年活動，餐廳、夜市要先關，所以這是不理智的行為，但是很難跟大家講說怎麼兵棋演習、怎麼計算，「我非常反對這種民粹政治」，我們這種科學家跟這種民粹政治實在是格格不入。

面對新北市呼籲民間不要辦群聚活動，柯文哲說，看防護機制多少，有沒有遵守規則，我們坐捷運車廂密集度還比較高。

(中時 )