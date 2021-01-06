行政院政務委員唐鳳證實政府要求小編製作梗圖，並要拉高情緒值、表達憤怒以吸引更多人。唐鳳也強調2014年行政院成立新媒體小組就有這種情況，卻被當時的行政院發言人反駁表示，不可能用圖卡攻擊別人，唐鳳不要用科技人外衣，包裝政治人性格。資深媒體人陳揮文直言，1450要通通抓起來法辦，領政府的錢，作圖給民進黨用，再加上把內部未公開資料給側翼，不是貪汙、就是洩密。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》直播節目中表示，唐鳳說2014行政院就這樣，被當時的前行政院發言人孫立群打臉，行政院當時有設兩個小編，但都是正面表述，不是負面的，孫立群回應唐鳳，「不要用科技人外衣，包裝政治人性格。」

陳揮文指出，國黨通黨庫，做的圖是給民進黨用的，黨政不分。小編、1450、國家機器，有多少弊端，他不是要跟1450算帳，而是1450幹了這些缺德的事。若是拿國家的預算、拿國家的標案，去幫政府做正面宣傳，他沒意見；但若用這個去攻擊在野黨、用這些東西給側翼粉專，拿去給民進黨用，這不是貪污，是什麼？是圖利啊！圖利罪恐要判5年以上有期徒刑。

陳揮文直指，行政院小編作的圖給行政院用，那沒話講；但做哏圖給民進黨用，這不是圖利嗎？圖利民進黨。1450要通通抓起來，要法辦，因犯法；領政府的錢，圖為什麼要給民進黨？把內部未公開的資料給側翼，不是貪汙、就是洩密。

(中時新聞網)