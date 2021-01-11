吳宗憲11日主持中天綜合台《小明星大跟班》，辛龍近日傳出已離開吳宗憲的公司容易文創，被問到此事，吳宗憲默認並說：「之前幫他安排演出，一定是他首肯，海報才做嘛，做了以後又沒辦法去，大家彼此都困擾，他有他的想法，想要安靜下來，讓自己的世界沉澱一下，我們尊重當事人的角度，離不離開都在藝能界啊，你需要幫忙我都在，沒有的話先這樣。」他也吐真心話，「應該說各位放過我吧，我到底要扛多少？圈子裡面誰有什麼問題都找我」。

吳宗憲感嘆：「我都盡心力完成不可能的任務，能不能還我一點人生？你們再這樣逼我，我就離開演藝圈，不是講假的，大家都知道我事業做得比演藝事業大，我知道台灣的環境會越來越糟糕。」他坦言辛龍有發拜年訊息過來，「我有鼓勵他，我們改變的了你外在的人生，你內在的世界我們無法進入，我已經盡力到這種地步了」。

被問及辛龍、劉真的愛女妮妮是否開始上學了，吳宗憲回應：「應該是有，不清楚，我也很關切，但沒辦法知道太多，只能給予更多的祝福，希望大家給他時間與機會，多等待一下。」

(中時 )