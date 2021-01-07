江啟臣、馬英九出席「中國國民黨公教警消委員會」成立大會暨頒授聘書典禮｜2021.01.06

國民黨昨（6）日舉行「公教警消委員會」成立大會，國民黨主席江啟臣、前總統馬英九都受邀出席。外傳高雄市前市長韓國瑜可能在年後開始跑行程、做公益，有意參選黨主席，馬英九被問到此事時，反問在場記者「這個經過證實了嗎？」

據傳韓國瑜春節後就要開始走基層，參與公益活動，且最近聲量也不斷提升，似乎有意參選國民黨主席。馬英九聽了後僅表示「這個經過證實了嗎？」此外，記者也問是否支持江啟臣續任黨主席，馬則回「時間還太早了一點吧」，強調參加此活動跟選舉沒關係。

江啟臣則說，跟韓市長一直保持很好的聯絡，韓對黨及他個人都非常關心，很多意見也會相互交換，強調只要是對黨有幫助的事情，都會共同來做。

國民黨青年部5日公布2020年度排行榜，韓國瑜勇奪國民黨政治人物熱門社群第1名，記者詢問是否藉機拉抬韓國瑜聲量？江啟臣回答，對於網路是隨時關注，青年部可能基於一個年度過去，進行整理。

國民黨政治人物年度10大熱門社群。（圖／取自國民黨青年部臉書）

江啟臣指出，發佈的內容不只是個人排行，也包括政黨之間的攻防，跟民進黨之間的差距，還有過去這一年來國民黨如何把差距縮小，這數字有很多不同的意義，不同角度可能看到不同的內容，但從國民黨角度來看，就是如何強化在網路部分的宣傳。

不過，過去力挺韓國瑜的公教警消委員會主委林水吉接受《中評社》訪問時表示，韓國瑜向來很疼惜江啟臣，江對韓也是非常敬重，並常常向韓請教各方面的問題，兄弟之交基於情義，若老大哥回過頭來跟老弟搶位子，有時候並不妥當，且依韓的格局不會做這種事，並強調韓國瑜真的是國民黨寶貴的資產，但未來要放在什麼位置，需要再討論。

(中時新聞網)