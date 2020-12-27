針對大陸監管提出的5點整改要求，支付寶母公司螞蟻集團27日聲明指出，會在金融管理部門的指導下，成立整改工作組，全面落實約談要求，規範金融業務的經營和發展。螞蟻強調，會在整改過程中堅持「兩不加、兩不降」原則。

香港經濟日報報導，螞蟻集團表示，在全力保證業務合規的同時，加強業務風險管控，保持業務連續性和服務品質。會在整改過程中堅持不增加消費者成本、不增加金融機構等合作夥伴成本、不降低消費者服務體驗、不降低風險防範標準和要求。

螞蟻集團強調，會積極對照和落實監管要求，堅守服務實體經濟和人民群眾的本源，遵循市場化、法治化的原則，健全公司治理、梳理相關業務和機制、提升法律法規意識和水準、擴大開放共贏力度和範圍、加強消費者權益保護，全面提高業務經營的合規水準和社會責任意識。

螞蟻集團指出，已立即著手制定整改方案和工作時間表，並將在過程中及時尋求監管的指導。

(工商 )