據大陸「健康遼寧」微博消息指出，按照大陸國家聯防聯控機制的統一部署，遼寧省即將對部分重點人群展開新冠疫苗接種工作，下週起，優先對重點地區的重點人群進行接種，27日，遼寧省疾病預防控制中心也就群眾關心的一些新冠疫苗問題，例如施打疫苗後還須戴口罩？打疫苗的禁忌等問題給予解答。

大陸遼寧省疾病預防控制中心指出，目前接種的策略是按照「兩步走」方案實施接種，第一步，主要是針對部分重點人群接種，這些人群包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或者地區去工作或者學習的人員，盡力緩解輸入性疫情防控的壓力，降低本土病例發生和國內疫情暴發的風險。第二步，隨著疫苗附條件獲批上市，或者疫苗產量的逐步提高，將會有更多的疫苗投入使用，透過有序接種，符合條件的群眾都能盡量接種，逐步在各人群當中構築起人群的免疫屏障，來阻斷新冠病毒的傳播。

而對於施打疫苗後的禁忌，一般有一個原則，一般人打過一次疫苗以後，如果出現過敏情況，他就屬於禁忌接種的範圍，另外，受種者過去對某種疫苗成份過敏，這個疫苗如果含有這種成份，也是接種的禁忌，還有一種情況不宜進行接種，如果受種者正處在發燒期，或處在慢性疾病的急性發作期，或者得了急性疾病，這些情況都不能接種疫苗，還有一個通用的原則就是對孕婦不建議進行接種，因為大多數疫苗這方面研究數據較少，一般疫苗不推薦給孕婦進行接種。

也提醒民眾，在接種之前要先了解疫苗的接種禁忌，一般在疫苗說明書中都明確了接種禁忌的人群，所以建議受種者在接種疫苗之前，要了解疫苗說明書中規定的一些事項，包括禁忌方面的內容和其它一些注意事項。

另外，除了對疫苗進行了解之外，還要了解疾病的一些情況，接種前受種者要了解疫苗接種的流程，包括採用什麼樣的預約方式，需要什麼時間去接種，以及接種的過程中需要採取什麼樣的準備等。受種者在接種前要把自己最近的健康狀況如實地向接種醫生進行報告，由接種醫生來判斷是否能接種，接種後，受種者要在接種單位留觀至少30分鐘，便於觀察。同時，接種單位會給受種者提供接種新冠疫苗的憑證。

目前數據顯示在接種新冠疫苗後出現的常見反應和其他滅活疫苗相比沒有太大的差別，主要表現在兩個方面，一是局部反應，二是全身反應，局部反應包括注射之後出現疼痛、腫、癢，全身反應主要有發熱和乏力，無論是局部反應還是全身反應，大多是一過性的，一般是不需要處理，但如果發熱超過38.5度，或局部紅腫較嚴重，超過了2.5公分以上，這種情況下需要就醫，可能還有一些其他的情況出現，如果感覺到身體特別不適，沒有及時恢復，疾病狀態在持續，建議及時就醫，由醫生給予診斷處理。

對於接種疫苗後，是否還需要配戴口罩，遼寧省疾病預防控制中心說，現階段，在人群免疫屏障沒有建立起來之前，繼續採取其他防控措施是非常重要的，一方面疫苗免疫成功率不是百分之百的，在流行期間還會有較少的接種過疫苗的人可能會發病，另一方面，人群免疫屏障或者群體免疫沒有建立起來之前，新冠病毒仍較易傳播，所以接種疫苗後還是要按要求戴口罩，並採取其它防控措施。

(中時 )