警方清點現場賭資共16餘萬元，抽頭金6200元，另外也查扣監視器鏡頭、天九牌賭具和賭博帳冊一本。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

新北市新莊警分局今（28）天凌晨在新莊區瓊林南路破獲一處地下賭場，警方荷槍實彈衝入賭場，賭客嚇得把賭資四處藏，保溫瓶、鞋和襪都有人塞，甚至有人將錢夾進股溝內，但因急著上大號，直到褲子一脫，近4萬元的紙鈔立刻就掉了出來，讓一旁的警察笑稱：「這泡屎還真貴」。

據了解，這處位在新莊瓊林南路上的鐵皮工廠，位置相當隱蔽，大半夜更是人煙罕至，賭場老闆看中這點，除了派專車接送外，更在廠房外架設監視器，監控屋外一舉一動，屋內還派專人「顧門」，賭客進出全靠他手上的遙控器，一手掌握。

警方鎖定這處職業大賭場，由偵查隊、督察組及新樹派出所警力監控賭場長達一星期，發現賭場每逢周末假日生意特別興隆，賭客大老遠從北市甚至桃園跨區前來聚賭，大半夜廠房內進進出出，也引起警方注意。

「來來來!錢通通放下!」大批便衣刑警衝入廠房二樓，喝令賭客抱頭蹲下，但仍有少數人從後面便道溜走，警方也不是省油的燈，早就派員埋伏一個一個通通抓了回來，清點後小小的二樓閣樓內竟然窩了31名賭客，人聲鼎沸，來不及上桌的就先在外頭看電視等候，賭場老闆還貼心提供提神飲料及檳榔香菸，要讓賭客有「賓至如歸」的感覺。

警方清點現場賭資共16餘萬元，抽頭金6200元，另外也查扣監視器鏡頭、天九牌賭具、及顧門用的遙控器與賭博帳冊一本，訊後也將賭場老闆、負責清注兼把風及工作人員等3人，依刑法賭博罪移送地檢署偵辦，其餘賭客則是依社維法開罰。

(中時 )