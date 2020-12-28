中國人民銀行鄭州中心支行行長徐諾金撰文稱，應適度放寬特殊時期貨幣政策工具使用條件，通過擴大政策覆蓋面提升政策效果；在經濟下行壓力仍較大的情況下，可進一步引導存貸款利率下行，尤其是通過引導存款利率下行去擴大貸款利率下行空間。

中國金融時報刊28日登其署名文章指出，探索實施區域差異化貨幣政策，在準備金、再貸款再貼現政策的方面向中西部傾斜；可考慮推出新基建專項再貸款等工具，由政策性銀行先行先試，激發貨幣和財政政策協同效能。

他建議，在遭受重大衝擊時，對於人行評級和宏觀審慎評估結果暫時或一次性不符合要求的金融機構，可以在完善擔保、提高使用成本（再貸款再貼現利率）的前提下，允許法人金融機構申請使用再貸款再貼現；在普惠小微企業信用貸款支持計劃工具方面，在提供高質量抵質押品的情況下，可將央行評級要求由1至5級降至1至7級。

他又建議，在準備金政策方面，東中西部可區別對待，給予中西部較低的準備金要求；在再貸款再貼現政策方面，給予中西部更優惠的再貸款再貼現利率，並適度提高中西部再貸款再貼現限額。

(工商 )