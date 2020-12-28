民眾po文提醒用路人要小心。（摘自臉書社團〈台中小鎮-東勢山城大小事（大台中地區）〉／陳淑娥台中傳真）

台中市石岡區今天早上出現一匹馬在逛大街，東勢警分局獲報後緊急到場查看後表示，馬兒當時已在空地吃草，不影響交通故不開罰，並通知鄰近馬場主人將牠帶回。主人說，不知馬兒偷溜出去，感謝警方幫忙尋獲。

有網友早上在臉書社團po文表示，「土牛派出所往新設方向在南眉那個路上，有一匹馬在逛街，請車主路過時小心。」

東勢警分局獲報後立刻到場察看，但該匹黑馬已在空地吃草，並未影響交通，所以不開罰，並通知馬場主人將迷途馬帶回。

(中時 )