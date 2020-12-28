逛街馬兒超識相 警方到場牠在空地不開罰 12:352020/12/28 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方到場時，馬兒已在路邊空地吃草。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾po文提醒用路人要小心。（摘自臉書社團〈台中小鎮-東勢山城大小事（大台中地區）〉／陳淑娥台中傳真） 台中市石岡區今天早上出現一匹馬在逛大街，東勢警分局獲報後緊急到場查看後表示，馬兒當時已在空地吃草，不影響交通故不開罰，並通知鄰近馬場主人將牠帶回。主人說，不知馬兒偷溜出去，感謝警方幫忙尋獲。 有網友早上在臉書社團po文表示，「土牛派出所往新設方向在南眉那個路上，有一匹馬在逛街，請車主路過時小心。」 東勢警分局獲報後立刻到場察看，但該匹黑馬已在空地吃草，並未影響交通，所以不開罰，並通知馬場主人將迷途馬帶回。 賭客4萬賭資藏股溝 上廁所脫褲全露餡 2022冬奧加持 崇禮滑雪場人氣飆 (中時 ) #馬兒 #到場 #開罰 #空地 #東勢警分局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天氣放晴基隆婦出門踏青 天降鋁窗砸破頭慘縫17針 13:142020/12/28 社會 婦人身體不適幾近昏厥 桃園警協助開道就醫 14:472020/12/28 社會 搶嗑400億火鍋商機 王品「聚 北海道鍋物」轉型升級拚展店 13:592020/12/28 生活 遠東機械利基型鋼品 品質優異 04:102020/12/28 產業特刊 台啤 開季10連勝 04:102020/12/28 運動天地 警消怒了！民眾發燒搭救護車 到院坦承「我接觸過居家檢疫者」 09:392020/12/28 生活 主題火鍋新登場 快來「聚」搶救牛奶熊 14:422020/12/28 生活 偷渡10港人今在陸受審 聲援者發公開信向各國求援 10:052020/12/28 兩岸 專家傳真－新經濟浪潮與傳統的反撲 04:102020/12/28 專題周報 北一補習班聖誕活動 「飛機杯」當道具引發爭議 11:362020/12/28 生活 莫文蔚線上開唱老公送驚喜 04:102020/12/28 娛樂新聞 寶島熱門新聞 金門首件公辦都更案 敲定明年2月公告招商 - 金門縣 金門明年元旦起 「愛金卡icash」可搭車、船 - 寶島 雲林大埤鄉稻草迷宮意外吸引數千人 展期延長到農曆過年 - 寶島 南投紫南宮牛年錢母公開 調整發放方式 - 寶島 彰縣154棟10樓以上大廈 消防局投3500萬打造50公尺雲梯車 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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