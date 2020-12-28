金門縣車船管理處今天宣布，明年1月1日起持「愛金卡icash」也可搭乘公車及大、小金交通船，提供民眾和遊客更方便的服務。

這也是該處繼9月23日導入行動支付LINEPAY搭乘車、船之後，再一次的便民新措施，希望可以進一步提高車、船的服務品質。

縣車船處說明，目前金門全縣公車及大、小金船舶已可使用悠遊卡、一卡通及行動支付LINEPAY MONEY等3種電子支付工具，明年元旦起起再加入愛金卡(icash)電子支付，屆時將可提供另一個新選擇，也往「金門智慧島」目標再邁進一步。

(中時 )