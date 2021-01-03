109學年HBL高中籃球聯賽男子組複賽、女子組預賽因今天是分組循環賽最後一天賽程，本季至今連勝不敗的泰山高中，臨去秋波86比72擊敗東山高中，開季從預賽到複賽8連勝、保持不敗金身。

泰山高中在109賽季至今8戰平均得分96.9分、平均勝分34.9分，不過球隊本季尚未交手南山高中、松山高中、能仁家商等HBL老牌勁旅，八強準決賽的單循環賽才會互探虛實。

對於球隊從預賽到複賽維持全勝、進攻火力也不錯，泰山教練廖文彬指出，球隊進攻節奏還不錯，但防守還要更好，希望可以做到單場失分不超過60分，而接下來還有很多挑戰，仍不敢大意，也希望除了去年亞軍班底劉丞勳、蔡宸綱、徐宏瑋、張東庭等人之外，還能有更多可用之兵跳出來，為更多挑戰做好準備。

泰山劉丞勳、蔡宸綱此役各進帳21分，蔡宸綱並拉下9籃板，後衛徐宏瑋12分、5抄截；東山高二前鋒李欣翰攻下全場最高22分，隊友曾信武11分、11籃板，高三中鋒衛冠宇19分、8籃板。

結束所有賽程後，提前以分組前三出線、免打外卡賽的泰山高中，稍後全隊會先去高雄知名觀光景點駁二放鬆一下，明天再搭遊覽車返回新北泰山。

(中時 )