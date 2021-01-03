亞洲天王RAIN（鄭智薰）2017年與交往4年的金泰希步入禮堂，同年10月誕下大女兒，2019年又迎第二胎，堪稱演藝圈模範夫婦。近日他與師父朴軫永（JYP）合作新曲〈Switch to me〉登上韓綜《認識的哥哥》宣傳，RAIN表示愛女似乎遺傳了自己的舞蹈細胞，「電視上播到軫永的〈When We Disco〉時，女兒就會站在電視機前跟著音樂跳舞，我心想果然是我的女兒啊」，事後也拍了影片傳給朴軫永看。

相當保護家人的RAIN也從未曝光過女兒們的長相，主持人便相當好奇是像爸爸還是媽媽，RAIN表示「比較像老婆（金泰希），我沒有雙眼皮，但2個女兒都有」，而一樣有2個女兒的朴軫永也搞笑說「還好女兒只有眼睛跟眉毛像我，其他都像媽媽」。並分享他們2家人很常會約出來見面，跟RAIN聊天時也是滿口育兒經，「我們還計畫說，我家有個2個女兒，智薰家也有2位，以後等她們長大可以組一個4人女團」。

另外，感情相當好的師徒倆也在節目中唇槍舌戰，RAIN先嗆：「如果我沒成功，公司（指JYP娛樂）就不可能存在的！」朴軫永立刻回擊：「每個人都會這樣認為，但隱藏的秘密是，RAIN賺的錢，在進軍美國時都敗光了！」朴軫永被直指也幫旗下藝人Wonder Girls和TWICE過生日還送禮，對RAIN特別嚴苛？朴軫永解釋因為RAIN很有天賦，「擔心他因此感到自負」，RAIN則虧是因為朴軫永當天行程太多，沒有睡好覺的緣故，所以當時才非常生氣。

而Rain也表示在練習生時期宛如像是在軍隊般，他回憶一次在生日前夕，與其他練習生在炸雞店門外，只見其他人點了炸雞，而自己連飯都沒吃，卻意外撞見了老闆朴軫永，當下被訓話：「你現在是做這些的時候嗎？」慘被訓了一個多小時，讓RAIN感覺四肢都麻痺了。該節目每周日於friDay影音上線。

(中時 )