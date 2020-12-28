陽明山仰德大道翻生泵浦車失控衝撞對向車道，釀成4死8輕重傷車禍意外，士林地檢署日前起訴鴻湧、維邦與特威力代檢廠負責人、黃牛等人，並在今年6月3日搜索位在南投的順盈代檢廠，發現車禍事發後，他們持續以反光板干擾紅外線偵測器，導致偵測車重地磅誤判，輔以手動輸入各軸軸重數據，包庇超重泵浦車過關，士林地檢署追加起訴順盈負責人林世聰、檢驗員簡傳修、黃牛吳國城、維修車輛黃牛翁嘉祥。

整起代檢廠風波，全因陽明山超重泵浦車釀成事故，檢方因而介入偵辦，才赫然發現黃牛、檢驗員以及代檢廠誇張護航，每次規費600元，仲介黃牛卻收費高達6萬元，泵浦車車主只好就範。檢方更查出，車禍事故發生後，吳收受25間泵浦車業者，每次依噸位的不同收取1萬2000元到1萬8000元不等的代檢費。

吳稱，收取車主的代檢費，其中6000元到8000元分給幫忙拉生意的翁，再將部分3000元分給林，翁會再依檢驗車次，每3到4台泵浦車完成驗車後，交1000元給簡，2016年至2019年初不法所得，吳已自動繳回犯罪所得33萬8000元、林繳回9萬3500元、翁繳回4萬8500元以及簡繳回2萬7000元。

自2017年起，吳姓黃牛從事混擬土泵浦車檢驗等監理代辦業務，與翁姓等25人，泵浦車車行或司機，駕駛超重等不合格泵浦車，為了能順利過關，林、簡等人以預先準備的白色長方形塑膠反光片，干擾地磅周圍的紅外線感應器，取得不實數據後，輸入假的車引擎號碼，藉以完成檢查工作，包庇泵浦車驗車通過。

檢察官追加起訴林、簡2人依貪汙罪中違背職務之行為收賄罪，吳、翁涉犯違背職務之行為交付賄賂罪，另外，包括車主以及代檢廠黃牛等34人則獲緩起訴處分。

(中時 )