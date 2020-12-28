遠傳(4904)參與台東縣「幸福家園與您同行嘉年華」，提供眼科5G遠距診療義診服務，連線高雄醫學大學附設中和紀念醫院、花蓮慈濟醫院的眼科醫師，即時遠距判讀與回饋，展現透過5G技術的協助下，推廣偏鄉醫療的具體成效。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳長期關注偏鄉數位建設，也致力於提升偏鄉醫療照護品質，藉由5G結合「大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」及雲端技術，以偏鄉為起點，讓5G遠距診療應用不僅從單一專科門診，更擴增連線實現多專科會診，逐步擴大遠距醫療照護應用。

曾詩淵指出，遠傳耕耘醫療領域已久，很願意盡到這份企業社會責任，將持續以科技量能挹注台灣的診療環境，以網路取代馬路，讓醫療資源能全面均等普及到各個角落。

台東縣與遠傳今年中攜手推出全國第一個5G遠距診療服務，包括蘭嶼、綠島在內的台東縣11處衛生所的眼科、皮膚科、耳鼻喉科遠距診療開診，使缺乏專科醫師的偏鄉民眾就醫更加便利，遠距專科門診上線5個月以來服務已超過1600人次，另外，自5G遠距專科門診上線以來，以眼科服務人次比例最高。

(時報資訊)