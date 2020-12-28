成功國中自造教育及科技中心揭牌。（台中市政府教育局提供）

配合教育部十二年國教新課綱增設科技領域，台中市政府教育局28日於成功國中舉辦自造教育及科技中心揭牌儀式，推動傳統工藝、機電整合、跨領域設計、新興科技等四大發展主軸，透過親自操作體驗，培養學生動手做、做中學的創客精神，未來將可服務大里、太平及霧峰區等國中小學校師生，提升區域師生科技教育品質。。

教育局長楊振昇表示，台中市已於山區的富春國小、潭秀國中、海線的大甲國中、沙鹿國中、屯區的立新國中、成功國中及中區的北新國中及西苑高中設置8座中心，各區均有2座，在不同的行政區域設立自造教育及科技中心，除協助108學年度新課綱科技領域推動，推廣科技領域課程外，更結合中小學、大學、產業策略聯盟，促進學、思、研、用統合。

成功國中校長蔡政忠提到，學校透過科技中心進行機電整合課程，辦理機器人競賽等活動，將科技融入數學、自然、綜合課程領域，致力發展多元課程，希望藉由科技教育的推動達成「營造環境、啟動創意」的扎根教育。

(中時 )