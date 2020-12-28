金融業也吹起聖誕風，其中，合庫金在平安夜開放大樓廊道舉辦音樂會，邀請師範大學音樂系Perfect Power銅管五重奏樂團，於集團大樓的廊道空間演出多首動人曲目，並開放民眾前來參加，敦親睦鄰兼回饋社區，這也是合庫金成立以來，首度舉辦聖誕音樂會。

合庫金控董事長雷仲達自上任以來，除了在金融業務方面多方拓展合庫的影響力之外，對於合庫金控總部中崙大樓的空間也進行更平易近人、更靈活的運用，包括特別打造「文康中心」作為合庫員工的運動、休閒場域之外，亦將原本合庫留作董事長宴客之用的大廳，改為打造成「CoLAB」來作為合庫的「創新實驗室」，來匯聚具有金融科技開發及應用創意的員工一起進行腦力激盪，如今在平安夜，雷仲達也開放合庫的廊道空間來舉辦聖誕音樂會，與員工及週邊鄰里民眾同樂。

今年新冠肺炎疫情席捲全球，除了影響經濟也打亂民眾生活步調，於此，合庫特別舉辦耶誕禮讚音樂會，回饋民眾與辛苦力挺臺灣渡過疫情危機的員工們，藉由樂曲傳送佳音，也撫慰人心。

合庫對此指出，一直以來合庫透過長期扶植的桌球、棒球、羽球等三大球隊，一路培養優秀的運動人才，而董座雷仲達近幾年來則更積極的開放合庫的場域空間作為藝術交流、表演空間，特別是開放會議廳與廊道空間，不定期安排多元藝術表演活動，除了讓同仁、民眾欣賞精采的表演放鬆心情外，亦為藝文工作者提供表演的舞台，協助培植台灣的文化藝術發展。

(工商 )