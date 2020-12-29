ATM提款機為方便民眾使用，除服務據點多之外，交易明細上也會有許多優惠。近日一名女網友表示，在連鎖超市使用ATM時，印出的交易明細竟是食譜，讓她又驚又喜，不少網友也分享自己的經驗。

網友分享自己拿到的食譜為「九層塔烘蛋」。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

原PO日前於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，在全聯福利中心使用ATM提領現金，印出的交易明細並非消費優惠券，而是一張食譜，讓她直呼「好有趣」。原PO補充表示，明細上清楚寫下食材、調味及份量之外，下方也有相關註解「九層塔補充滿滿葉黃素，讓眼睛晶亮，看見生活小幸運」。

文章曝光後，不少婆婆媽媽們都認為設計相當貼心且實用，「原來提款還有驚喜啊，都不知道」、「好像抽抽樂」、「真的好驚喜」、「太可愛了」、「好奇它到底有多少食譜」、「這個讚」，不少人看了直喊「想收集」；除此之外，留言中也有幾位網友交換做菜的心得。

另外，也有網友分享自己拿到的食譜，包括菜頭排骨湯、蘿蔔排骨湯、菠菜炒豬肝等，原PO也透露，目前聽到最多的就是「菜頭湯」、「九層塔烘蛋」。

(中時新聞網)