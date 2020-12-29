機構件廠—乙盛-KY(5243)自結11月稅前盈餘為6800萬元，稅後盈餘為5100萬元，年成長76%，單月每股盈餘為0.31元，受惠於供應Tesla產品從沖壓件逐步拓展至總成件，乙盛-KY明年車用產品營收可望較今年明顯成長，佔公司營收比重有機會上看40%，在車用及伺服器兩大產品助攻下，乙盛-KY總經理蕭伊宏表示，明年營收會比今年好，毛利率及獲利亦可望因車用佔比拉升優於今年。

乙盛-KY挾為美西少數擁有大件沖壓製程能力廠商優勢，在Tesla成立初期就躋身為Tesla供應商，雖然車用產品就這麼一個主力客戶，在Tesla很爭氣地於全球攻城掠地，坐穩全球第一大電動車廠下，乙盛-KY車用產品營收也跟隨Tesla成長腳步放大，推升今年前3季車用產品佔比從去年同期的26%攀高至32%，躍升為公司第二大產品線，僅次於TV前3季佔比41%。

除得力於Tesla銷售成長，推動乙盛-KY車用產品營收攀升另一個動能為電動汽車輕量化趨勢，包括：Tesla電池包延伸底座機構總成，歐美車廠電動車款也在洽談中；而乙盛-KY亦將產線製程從金屬沖壓逐步擴大至塑膠成型、皮革包覆，如：應用於車廂內部飾件的熱壓成型技術等，進而將產品從過去的單件零組件進階至總成件，例如:發泡成型技術的座椅件總成/扶手件總成、車門內側總成、車尾門內側總成等，今年部分塑膠件已開始貢獻業績，預估明年總成件及塑膠件會有較大貢獻。

在網通伺服器方面，乙盛-KY產品主要是資料庫中心機架及伺服器外殼等，明年除現有客戶可望維持成長，預期明年下半年有新客戶開始出貨，伺服器可望成為乙盛-KY明年營運成長另一個動能。

在產能方面，乙盛-KY現有大陸昆山、墨西哥、馬來西亞及越南四個廠區，目前乙盛-KY共有65台沖壓機台，為滿足車用客戶訂單需求，乙盛-KY啟動墨西哥廠擴產，除原有3條沖壓連續線，再增加兩條產線，一條沖壓連續線專屬汽車，另一條則是彈性因應所有產品，新產線預期明年第2季試產。

在昆山廠及馬來西亞廠部分，目前昆山廠車用產品為中小件為主，過去主要供應大陸以外地區Tesla銷售，未來也將配合Tesla大陸廠區需求；馬來西亞廠過去以生產TV機構件為主，目前是TV+伺服器，預估明年以後伺服器與TV佔比將各半。

至於越南新廠受到疫情影響，明年2月有機會試產，並於第2季進入量產，未來越南廠和馬來西亞廠一樣，以生產TV及伺服器為主。

展望明年，蕭伊宏表示，車用及伺服器是明年營運成長動能，其中車用產品佔比有機會拉升至40%，而TV雖然佔比下降，但營收與今年相近，隨著車用佔比拉升，明年營收會比今年好，毛利率及獲利亦可望優於今年。

(時報資訊)