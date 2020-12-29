立法院今日3讀通過《替代役實施條例》第50條條文，未來替代役男的國民年金保費將由內政部役政署支付，初估明年約需2400萬，將影響5千多位役男，但因受少子化影響，國保恐在28年後破產，屆時25歲的役男們約53歲，恐怕也是看的到吃不到。

國民年金是台灣在2008年10月所開辦的社會保險制度，納保的主要對象是年滿25歲、未滿65歲，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，並提供「老年年金、身心障礙年金、遺屬年金」以及「生育給付、喪葬給付」等保障。這項保險非強制性，而被保險人仍須按時繳納保費。

立院預算中心於今年10月所提出的報告指出，國民年金至2019年底，資金缺口已達410億元，而據今年9月國保財務精算顯示，若以現行費率計算，最快將於2048年9月破產。

內政部指出，替代役薪俸每月僅6千元，每月卻要繳交987元給國民年金，因此有替代役男向衛福部建議比照常備役男免繳國民年金，但未被採納，且常備役男具軍人身分，已納軍保，因而免納國保。

(中時 )