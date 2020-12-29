美國聯邦航空總署（FAA）28日（周一）宣布，允許小型無人機能夠飛越人群以及在夜間飛行。隨著新法上路，這意味無人機朝向廣泛商業送貨等應用領域的一大進展。

FAA指出，根據外界引頸期盼已久的最新法令，無人機在多數情況必須配備遠端識別技術，執法機關可在地面上取得無人機身份、所在地訊息和控制台，藉此解決安全疑慮。

根據美官方資料，目前全美無人機登記數量已超過170萬架。

最新規訂在1月《聯邦公報》公布之後60天生效，

(工商 )