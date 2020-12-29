FAA允許小型無人機可飛越人群和夜間飛行 13:092020/12/29 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦航空總署（FAA）28日（周一）宣布，允許小型無人機能夠飛越人群以及在夜間飛行。隨著新法上路，這意味無人機朝向廣泛商業送貨等應用領域的一大進展。 FAA指出，根據外界引頸期盼已久的最新法令，無人機在多數情況必須配備遠端識別技術，執法機關可在地面上取得無人機身份、所在地訊息和控制台，藉此解決安全疑慮。 根據美官方資料，目前全美無人機登記數量已超過170萬架。 最新規訂在1月《聯邦公報》公布之後60天生效， 打破海峽中線 共機擾台創新高 柯酸陳時中壓力很大 機組員檢疫應14天 (工商 ) #無人機 #FAA #允許 #飛越 #夜間飛行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 協同作戰 陸雙航母戰鬥群邁步 04:102020/12/29 焦點新聞 美民間基建投資 熱情澆不熄 04:102020/12/29 全球財經 再爆機師亂防疫 長榮副機師居檢期間約砲GG了 10:142020/12/29 生活 航母艦載機米格-29墜不停 印度還有啥選擇 10:362020/12/29 軍事 竹縣34名消防員考取無人機G1證照 強化救災能力 15:082020/12/28 生活 內湖辦公大樓冷氣室外機起火 疏散160人無人受傷 18:082020/12/28 社會 機組員檢疫升級 指揮中心7＋7天管控 15:022020/12/28 生活 沒人來！機捷離峰30分鐘一班 沿用至明年6月底 11:222020/12/29 生活 竹縣34勇消考取G1無人機證照 04:102020/12/29 地方新聞 已婚台籍機師不甩防疫當「時間管理大師」 一下機就狂約砲 08:402020/12/29 社會 台籍機師落地約砲 月薪20萬向女友借錢還睡她美甲師 08:502020/12/29 社會 財經熱門新聞 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 給15億找市場替代大陸？澳木柴業者：不太可能成功 - 財經 棒打出頭鳥 大陸雙「馬」慘？ 謝金河：他卻悶聲發大財 - 財經 大戶偷跑？銅板股爆天量 台股拉回14,472 - 財經 - 工商 川普出口管制重手連發 美媒：美國比大陸傷得深 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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