台灣人口老化速度，全球第一！為讓市民提早思考「如何度過老年生活」，財團法人法律扶助基金會於4日至1月14日，擷取法扶叢書－「讓我們安心變老」文字及影像精華，於台中市政府台灣大道市政大樓惠中樓一樓中庭，舉辦「讓我們安心變老-寫給熟齡世代生活法律指南巡迴影像展」，歡迎民眾不分老少前來觀展；市長盧秀燕竭誠支持展出，並提醒長者如遇法律難題，免出門、動手指，實質善用法制局提供的夜間法扶電話諮詢服務，一起「安心變老」。

法律扶助基金會出版的「讓我們安心變老」一書，是透過8個扶助個案，10位專業律師的協助，整理出45道熟齡世代常見的生活難題，包括：「財物、居住、照護、扶養、社福及遺產」等層面呈獻給大眾。「讓我們安心變老-寫給熟齡世代生活法律指南巡迴影像展」便是此書精華。讓一般市民可站在老弱者的角度，感同身受，深刻省思「老年生活」該具有什麼樣貌？

因許多年輕人在外打拼，不少老年人獨居家中；對於長者的關懷，一直是盧秀燕市長重視推動的政策目標之一，上任之後特別重視老人及弱勢團體的法律權益，開辦夜間法律諮詢，讓老人家只要待在家裡，動手指、撥電話，即可獲得法制局提供的法扶律師諮詢服務。而若涉及老年人扶養問題等家事案件，法制局與法扶基金會台中分會亦合作辦理「專科律師」提供諮詢，有更專業細緻的法律服務。

市府法制局長李善植說，本次法扶基金會推動的影像展，故事和影像撼動人心！李局長提醒，若老人家行動不便，卻又遇到法律問題需要諮詢律師，市府提供最實質的協助：每週一至週四晚間5點至7點，都有法律諮詢服務（電話：04-22177300）。本次攝影展活動，由法制局與法扶基金會臺中分會共同拋磚引玉，定能喚起市民對於超高齡社會、老年人口生活品質、及對自身老年生活規劃的重視。

法制局強調，本次法扶基金會「讓我們安心變老-寫給熟齡世代生活法律指南巡迴影像展」影像展展期自110年1月4日至1月14日止，歡迎市民觀展與利用法制局提供的便民法律扶助資源，「一起安心變老」。

(中時 )