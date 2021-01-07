心智障礙者自三十五歲生理機能急速退化，主要照顧者(通常是父母)也已經年邁，當老爸媽無力照顧時，孩子未來的安置，成為憨兒家庭最沈重的難題。為籌募喜憨兒終生照顧服務經費，喜憨兒基金會特別邀請公益大使楊祐寧參與計畫，在今(1／7)日募款記者會中號召社會大眾於疫情時刻不忘與愛為伍，以實際行動陪伴憨老家庭共度難關。

過去一年，疫情所帶來的衝擊正影響著經濟結構，邊緣更邊緣、弱勢更弱勢的現象成為社會安全網的重大考驗，為力抗疫情擴大所帶來的社會不平等，喜憨兒基金會逆勢開辦日托、家園及小作所等多處服務據點，從北到南支持憨兒家庭的照顧需求。喜憨兒基金會創辦人蘇國禎說明，喜憨兒基金會成立邁入第26年，從悠關生存的是非題、建構服務的選擇題，到哪裡有需求，我們就往哪裡去的填充題，這場生命的課題從來都不簡單，新冠疫情全面改變了人們的生活形態，也無奈淹沒了許多弱勢家庭的吶喊，身為社會福利的一員，喜憨兒基金會自然不能缺席， 然而憨兒在生活自理上的困難，往往超過你我的想像，生理的快速退化及父母的年邁，照顧的力不從心更突顯「雙重老化」的困境，因此，基金會在高雄成立了天鵝堡全日型照顧中心，同時規劃家庭照顧者支持方案、資源轉銜及健康中心，提供妥善的照顧服務，齊撐社會安全網，一起守護全台20萬個憨兒家庭的未來。

擔任安心照顧公益大使的楊祐寧則表示，前往高雄天鵝堡與憨兒們互動是非常特別的經驗，像這次拍攝認識的巧玲，在經過癌症的大手術後，社工及教保老師對於她無微不至的照顧，幫助巧玲順利回復健康，同住堡裡的憨兒們，彼此的支持關懷也讓我感到幸福，很開心可以參與這次的公益計畫，但全台還有更多弱勢家庭需要大家獻出關心，走過充滿不安與遺憾的2020年，2021年是嶄新的開始，請大家一起參與捐款，每分支持，都能減少憨老家庭憾事發生，告訴每個值得守護的生命，即使前方充滿挑戰，只要耐心堅定，就能迎來充滿盼望的未來。

(中時 )