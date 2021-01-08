曾國城8日下午出席家扶基金會寄養家庭招募記者會，提及兒少寄養議題，他強調臺灣人對愛心絕對不落人後，但問題不是孩子有沒有人照顧，而是為什麼這麼多孩子需要照顧，認為「生而不養」才是最根本的問題。

曾國城非常重視幼兒教育，「是非對錯要從小開始教」，目前大兒子15歲，是對於人格養成非常重要的階段，透露兒子很有自己的想法，例如他們家裡有規定講話要先舉手，有次他已經快氣炸，兒子竟然還在這時候舉手，讓他看傻眼，直呼「一般孩子這時候一定明哲保身，但他在這種時候還有話說，我就知道這孩子不一般，要換另一種方式教」。

至於孩子們進入青春期，開始對異性產生好奇，曾國城則說是人之常情，會用正常態度對待，「從發展之初就要是健康的，不要到後面忽然發生」，不會跟著孩子們去約會。而曾國城也透露目前副業曾拌麵還在考慮要不要舉行尾牙，也感嘆因為疫情去年業績確實比上一年度少，不過員工年終至少還是有一個月。

(中時 )