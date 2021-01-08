擔任寄養家庭37年的馬安娜與擔任22年寄養家庭姐姐馬安琪，從事寄養家庭至今照顧過80餘個孩子，馬安琪說，曾經帶過一個孩子從16天至3年9個月，只要放下來就開始哭鬧，但當他說了一聲「媽」時，讓她十分感動、流淚，送走他時十分不捨，自己都哭了好幾天。

65歲的馬安娜從1984年擔任寄養家庭，而69歲的馬安琪從1999年開始擔任寄養家庭，2人一共照顧80個孩子，馬安娜回憶，曾經帶一位小六寄養童吃牛排慶生，孩子哭著說長這麼大第一次有人幫他慶生；甚至還有過年回來吃年夜飯的自立寄養童。

馬安琪說，所有的孩子都需要人照顧，何況是這些極需被照顧的寄養童，若能盡自己一點點力量，讓自己對社會還有一點點幫助。

據家扶統計，受到高齡年影響，寄養家庭年齡也逐年提高，目前可提供服務的寄養父親年齡在55歲以上達58.04％，55歲以上的寄養母親則達45.65％，但新增養兒少未滿6歲達63.2％。

家扶基金會邀請符合有年滿25歲、國中學歷、穩定收入、家中有足夠空間的家庭能夠擔任寄養家庭，家扶基金會執行長何素秋表示，期待今年有500戶家庭參與行動，來成為孩子的守門員。

(中時 )