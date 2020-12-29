Epson協助方舟生態藝術有限公司，在位於基隆的國立海洋科技博物館舉辦「築夢南極生態藝術特展」，由國際知名水彩藝術家楊恩生老師，歷經數個月的創作，展出一系列南極主題水彩畫作，內容呈現了南極生物的行為、造型、色彩與棲地，完整傳遞南極的生態環境。楊恩生長期致力於以藝術推動生態保育，期望藉由藝術創作向觀眾傳遞南極之美，這次更透過Epson藝術微噴製作過程，將原作轉為限量數位版畫，讓藏家有機會珍藏大師畫作。期待透過科學的「真」、環保的「善」，及藝術的「美」，三者的結合，讓民眾對南極生態有更深入的認識，進而支持南極的生態保育。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，Epson獨家的『藝術微噴』認證制度，從影像繪圖機、印製媒材到軟體及專業店家的服務，用最高標準滿足高階藝術創作以及專業攝影作品的高品質輸出需求，還原作品每一分細節與色彩，是市場上數位典藏品質保證的指標。Epson長年積極實踐聯合國永續發展目標（SDGs），也透過免加熱噴墨技術幫助企業打造綠色節能辦公室，為減緩地球暖化盡一份心力，此次有這個榮幸與楊恩生老師合作，協助完成一系列南極主題畫作的典藏數位版畫，除了傳遞創作中栩栩如生的南極生態，讓收藏的不只是藝術，更是地球的生態資產，時時提醒我們重視日益嚴重的氣候議題。

在此次創作中，楊恩生將其從南極大陸之旅帶回的清晰記憶，以及各界提供的第一手珍貴影像資料，先由Epson連續供墨印表機輸出相片草稿，經由仔細觀摩、描繪及藝術家的想像力，創作出一系列南極生態主題的水彩畫作。除了於特展中首次亮相外，更透過Epson SureColor SC-P9530 12色頂級影像繪圖機，搭配原廠冷壓紋理高白藝術紙精彩重現，完成「藝術微噴」等級的限量數位版畫。楊恩生表示，Epson藝術微噴數位典藏讓沒有機會擁有原作的收藏家，也能夠擁有所欣賞作品的限量數位版畫。對於數位版畫品質要求，除了色彩外，我最注重的就是紙張，而影像繪圖機要能夠與水彩紙質感的媒材匹配，讓收藏家能夠摸到如同水彩原作的紙張觸感。Epson在數位典藏多年來累積的實力早已是博物館指定的技術，在數位版畫的製作品質我給予高度肯定。

Epson獨家「藝術微噴」認證制度，以高品質、高效能、高穩定度，成為國際藝術收藏品質保證的專業指標。Epson藝術微噴系列機種，搭載獨家精點微噴技術，提供多達12色的墨水系統，99％ Pantone覆蓋率的超廣色域高品質影像輸出，耐久保存的防水抗光墨水，以及支援多樣化紙材輸出，可完整滿足數位典藏的需求，大幅作品的細膩輸出，更支持藝術家在作品中，完美表達最原始的創作靈魂。

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