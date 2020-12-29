有東方鋼琴詩人之稱的傅聰，在台灣時間29日凌晨傳出過世消息，享壽86歲。和他情如兄弟的新象藝術創辦人許博允表示，非常難過，他一早也已打電話給在日內瓦的鋼琴女神阿格麗希，阿格麗希同樣十分難過，並久久說不出話來。

許博允表示，傅聰可說是公認的蕭邦音樂最佳詮釋者，在國際樂壇有很高的定位，「東方人的生理條件，沒有像西方人的大手，很吃虧，但是傅聰非常勤奮練琴，保持精進，他一天可練8到10小時，甚至14小時。」

許博允表示，傅聰近年因脊椎不好，無法久坐彈琴，積極治療，近日傳來染疫住院，他非常擔心，沒想到在這波疫情中失去好友，十分難受。

過去傅聰來台演出，許博允曾帶他到台灣不同縣市走走，「傅聰沿路看台灣，對地方鄉親的生活、台灣的生活次序，以及民眾的親和力，都給予肯定，他很喜歡台灣。」

許博允回憶，有次傅聰在台北中山堂演出，因停電，工作人員緊急找了蠟燭代替電燈，讓傅聰順利完成演出，成為特別的燭光音樂會。

許博允表示，原本還在規劃，醞釀要邀請傅聰與老友阿格麗希兩人再來台演奏，但如今傅聰的琴聲已成絕響了。

(中時 )