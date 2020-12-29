鳴日號主打「五星服務」及「五感體驗」，以獨特尊榮感、在地文化、鐵道文化和美食文化四項元素規劃遊程，打造高規格的鐵路主題旅遊。(雄獅提供)

全面衝刺軌道觀光，雄獅集團董事長王文傑表示，將全面提升和強化旅客體驗的服務能量，並引進五星級飯店和航空公司管理人才提供服務訓練，展現「以人為本」的高端服務，盼能打造出日本、瑞士般國際等級的鐵道旅遊，帶動國旅市場的新契機，希望未來以此吸引國際旅客來臺觀光。

為迎接2022鐵道旅遊年，台鐵以公開招商方式辦理「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權利案」招商及遴選，由雄獅得標。榮獲日本2020 Good Design Award設計大獎的「鳴日號」，新設計的車頭牌首度亮相，牌面上淺刻的V形微笑曲線，是凝聚鳴日號精神的重要象徵，鈦金屬材質從鏡面中反映出「風景中見列車，列車即是風景」。

鳴日號主打「五星服務」及「五感體驗」，以獨特尊榮感、在地文化、鐵道文化和美食文化四項元素規劃遊程，打造高規格的鐵路主題旅遊。以鳴日號跨年首發團為例，12／31出發前於南港和新烏日站，將舉辦迎賓音樂酒會，抵達太麻里時，臺東縣縣長饒慶鈴特別於清晨五點親臨車站，歡迎首發的鳴日號旅客，屆時太麻里車站廣場將進行熱鬧的迎賓表演活動，一同在千禧曙光園區迎接2021年本島的第一道曙光！

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，鳴日號跨年首發團特別贈送客製化「鳴日禮」(future essentials)，包含：毛毯、盥洗包、拖鞋、手環、手札、搭乘證書和紀念明信片！特定車次還能吃到結合當地食材的鳴日號專屬紀念便當，並提供Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋。此外，鳴日號一大特色是鐵道移動印象，規劃停靠秘境小站如東里、山里、枋山、枋野等，或是在特定區間緩行，欣賞各季節限定景致，傳遞鐵道移動慢行間才能看到的美景。

(中時 )