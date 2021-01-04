ICRT總經理白健文（Tim Berge）領取新式外來人口統一證號居留證。（圖：移民署提供）

外籍人士在新年擁有新的居留證，證號與台灣身分證號碼一樣，更添上網購物、訂票等便利，生活不在「卡卡」，4日上班日第1天上午，瑞典籍的歐洲在台商務協會執行長何飛逸、ICRT電台總經理白健文（Tim Berge）與DJ史帝文（Stevie G）及馬克（Mark Crowdey）等4人搶頭香，在移民署台北服務站拿到手，開心大叫「太棒了！終於入手！」，並用英文說「HAPPY NEW YEAR！」、「 HAPPY NEW ID！」。

在台外籍人士多次透過歐洲在台商務協會向政府反應，像電影購票、網路購物，因爲原本居留證證號的格式與台灣使用的身分證不同，時常會被網頁拒絕，導致生活不便利。內政部移民署今年修改外籍人士證號格式，將依各申請縣市區分，例如：在臺北市申請，就是「A」開頭，另外還有9碼數字。第2碼設計為「8」跟「9」，8代表男性，9代表女性。舊版統一證號將在120年1月1日以後全面停用。

ICRT總經理白健文深深愛上台灣生活，曾舉辦ICRT Bike Day活動，電台內知名DJ像是史帝文及馬克等人也都有參加。4日也出席領新居留證的歐洲在台商務協會執行長何飛逸，除了說了一口流利中文，還會講台語，並且定期出版建議書，對我國經商環境提出建言，他更熱心參與台灣淨灘活動，愛護台灣生態環境不落人後。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，新式外來人口統一證號採取「併同汰換機制」、今年1月2日實施後外來人口不用急著更換，建議在剛好需要辦理延期、資料異動、補發或換發證件的時候，再到服務站辦理，屆時民眾會領到已更換成新式統一證號的居留證，新的證號也會自動配賦。

(中時 )