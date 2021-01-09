新竹縣政府9日於竹北市春耕餐廳舉辦新竹縣市「寄養家庭授證典禮曁感恩餐敘」，副縣長陳見賢、社會處長李國祿、新竹家扶中心主任沈俊賢等人一同出席，感謝新竹地區52戶在職寄養家庭的辛勞與付出，讓受照顧者能有一個家的庇護。

陳見賢表示，寄養父母們為了使社會上的失依兒少能有安穩的避風港，而不辭辛勞投入照顧行列，新竹家扶中心長期招募並培訓寄養家庭，合力支持失依兒少的權益，不過隨著兒少保護案件的增加，寄養家庭數量往往供不應求，因此也希望有更多溫暖家庭加入志願行列，照顧失依兒少成長。

目前新竹地區52戶寄養家庭各有故事，由新竹縣政府緊急安置的小香，於新家庭待了9個月，擔任寄養家庭的吳媽媽花費許多力氣重建小香的生活秩序，不僅培養生活自理能力，安排她學習跆拳道，假日上山露營，使小香重建自信，功課也明顯進步。

而具有發展遲緩症狀的小智，在進入寄養家庭後，由翁媽媽陪伴他每周上一次語言治療，風雨無阻持續一年多的時光，現今小智在幼兒園中，已經會分享上課趣事，甚至還會管年紀大的孩子「不能吃太多糖果」，發展進度趨於正常。

新竹縣、市政府透過「寄養家庭授證典禮曁感恩餐敘」，感謝寄養家庭過去的辛勞付出，也期望能招募更多家庭，進入寄養家庭行列，協助失依兒少能回到生活正軌，開闢屬於自己的人生。

(中時 )