新竹縣後備憲兵荷松協會發起千人捐血活動，不少企業捐贈物資，號召民眾不畏天寒出門捐血。（莊旻靜攝）

新竹捐血中心血液庫存量告急，期望民眾能持續捐血，不僅解血庫的燃眉之急，也提早因應即將到來的農曆春節長假。（莊旻靜攝）

活動邀請香園教養院設攤，義賣蛋糕、無毒蛋、手作品等。（莊旻靜攝）

血庫拉警報！新竹捐血中心血液庫存量嚴重不足，難以供應給桃竹苗地區118家醫療院所，新竹縣後備憲兵荷松協會獲知後，10日發起千人捐血活動，於新竹捐血中心、新豐、竹東、關西、新埔等5地同步展開，並募集物資提供挽袖捐血者使用，期望能募1000袋血，解血庫的燃眉之急。

新竹捐血中心表示，受到疫情以及寒流的影響，民眾捐血的意願降低，目前新竹捐血中心的血液庫存量為全台最後一名，但由於各地都缺血，也難以互相支援，因此期望民眾能持續性捐血，以因應緊急醫療需求，不必擔心無血可用。

目前除了B型之外，A型、O型及AB型庫存量都已剩不到4天，新竹捐血中心業務組長黃莉雯表示，10日正好是捐血月的首日，除了面臨庫存量問題，也須提早備妥數量，以因應農曆春節長假的空窗期，因此期望民眾拋磚引玉，共同捐血。

新竹縣後備憲兵荷松協會理事長黃弘勁表示，獲知消息後，由新竹憲兵隊促成，總幹事呂金龍策畫，該協會628名弟兄總動員，募集物資並發動捐血，只要參與活動的民眾捐血，均可獲得3串衛生紙、吐司、洗衣精、馬克杯、米等民生物資，黃弘勁也說，目標號召1700人、上千袋血。

竹北市公所主祕郭漢章、市長何淦銘的妻子及竹北市醫友協進會不少人力擔任活動志工，另也結合香園教養院義賣蛋糕及無毒蛋，另有環保平面吸管等，號召捐血之餘也同步行善、環保愛地球。

此次活動也由羿強精密工業有限公司、翌新投資事業有限公司、巧軒食品有限公司、瑞金商行、梅子綠企業商行等單位贊助，捐贈物資如衞生紙3串、吐司麵包、洗衣精、馬克杯、米等民生物資，贈品共1200份，贈送給捐血民眾。立委林思銘、竹北市長何淦銘、縣議員蔡志環、林增堂等人都到場關心，也呼籲更多民眾持續捐血。

(中時 )