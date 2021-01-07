宜蘭縣延繩漁業協會常務理事洪信和表示，透過國搜中心回傳的照片，可確認船上還 有許多存活的船員。（胡健森攝）

已失聯9天的蘇澳籍漁船「永裕興18號」被發現在中途島東北方海域漂流，船體受損嚴重，連同台籍船長船上10人至今不見蹤影，失聯「永裕興18號」李姓船長的妻子今（7）日在兩個兒子、友人及蘇澳區漁會人員的陪同下舉行記者會，哭訴至今除了漁業署及宜蘭縣政府，其他的中央政府部門幾乎沒有作為，美方更是見死不救，她要請蔡總統出面幫幫忙，趕快請美方協助救人。

宜蘭縣延繩漁業協會常務理事洪信和表示，透過國搜中心回傳的照片，從船上物品擺放位置的跡象，可以研判船上的人員還存活，但美國卻只透過定翼機回傳影像、根本沒有派人上傳搜索就斷言船上沒有人，已經經過那麼多天，船上沒水、沒食物、沒電，天候又冷，萬一將來在船上找到餓死、渴死的船員，美國又該如何向國際交代？

蘇澳鎮民代表曾太山則痛斥說，「永裕興18號」在海上已經漂流了那麼多天，但中央政府始終保持沉默，失聯的船員家屬只能靠其他的漁民自救，家屬如今舉行記者會，就是希望透過眾人的力量讓政府知道，為什麼至今還不伸出援手搶救漁民，相關部會官員消極的態度實在讓人不滿。

李姓船長的大兒子說，除了漁業署，真的不知道其他的政府部門做了些什麼？他的弟弟原本今天7日要入伍報到，也是縣長林姿妙協助處理延後入伍的問題，宜蘭縣的立委陳歐珀至今是完全不見人影、不聞不問。

船長的林姓妻子啜泣地呼籲蔡英文總統盡快出面幫幫忙，趕快與美國方面溝通，派出人員、船隻或直昇機來協助找人、救人。

(中時 )