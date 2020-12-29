金山財神廟因香客變多，管理委員會2007年研議購地擴建，購買在萬里10筆土地，因不得登記在財神廟名下，由前主任委員鄭楠興擔任受買人，借名登記在財務長黎清美、劉姓女子名下，但黎卻將土地以所有人自居，要廟方以1480萬元收購，遭依業務侵占罪，處有期徒刑2年6月。

判決指出，2006年鄭楠興擔任買受人，與地主簽訂土地買賣契約書以3700萬元，購買位在萬里的10筆農牧用地，打算用來擴建增停車場等用途，因劉女曾先墊付300萬元，並向三峽鎮農會貸款1200萬元給付土地尾款，加上黎是財神廟管理委員會財務長，因此，鄭決定將土地將借名登記在劉、黎2人名下。

未料，黎在2011年以所有人自居，將其中7筆土地，以1480萬元出售給財神廟，經民眾檢舉才東窗事發，鄭、黎遭檢方依業務侵占罪起訴。警方偵訊時，黎不斷辯稱她販賣的土地是財神廟「經營團隊」所購買，並非金山財神廟所有。經查，財神廟確實有「經營團隊」存在，但無權瓜分財神廟收入。

法官判定，黎明知土地僅是借名登記，仍須歸還給財神廟，但卻以所有人自居販售，客觀上有侵占土地的行為，主觀上有不法所有的意圖，不旦未盡職守，犯更後飾詞狡辯，毫無反省悔改之意，依業務侵占罪，處有期徒刑2年6月，並沒收1480萬元；至於鄭則因無證據顯示有從黎身上取得財利，且難認定有侵占財神廟土地的行為，獲判無罪。

(中時 )