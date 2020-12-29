拜登新政府將上台，美中台三角關係新局成焦點。陸委會日前舉行諮詢委員會議，與會學者表示，美新政府上任初期，兩岸均需摸索對美政策，故應不致出現過激舉動，但兩岸關係亦不會有所突破，中共將避免對台更強硬施壓，防範引發美中衝突；但也有學者認為，陸勢將加速對台工作進程，政府應做好危機控管。

陸委會日前舉行諮詢委會會議，主題為「美國新一屆政府對中政策的持續與變遷」。

根據陸委會發布的會議記錄，學者引言指出，目前美國朝野共識為對中抗衡，拜登未來對中強硬程度應介於川普與歐巴馬之間；至於中共近期已對美新政府釋放善意及提出重建中美關係「對話、合作、互信」的步驟與方向，也將做好管控，營造修補對美關係之氛圍。

在美中關係方面，與會學者分析，北京當局短期內不會有出格作為，特別是明年建黨百年重要政治議程，維穩優先，中美將先行接觸摸索。

台美關係方面，有學者指出，拜登選前表達將持續支持台灣民主自由，惟研判將避開中方紅線，也會確保台海安全，國會也持續挺台，或有兩岸關係緩和空間，但中共對台打壓不會停止，因此美國及其他民主國家必須合作協助臺灣。

有學者建議，應突顯「Taiwan Can Help」的角色，並可鼓勵企業增加赴美投資，協助美國再工業化及防疫合作、強化台美關係發展，逐步落實之前簽署的「台美經濟繁榮夥伴對話」備忘錄。

兩岸關係上，有學者表示，中共「五中全會」提出「十四五規劃與2035遠景目標建議」及2027「建軍百年」等政經議程，面對2021年「建黨百年」及2022年「二十大」等重要歷史節點，中共勢將加速推動對台工作進程，而從港版國安法實施、「反分裂國家法」15週年座談會、醞釀「台獨分子清單」、操作「國家統一法」議題等，顯示未來中共將加強「依法反獨」、「以法促統」力道，建議政府宜掌握情勢，做好危機控管。

陸委會主委陳明通指出，將中共視為戰略競爭對手是美國兩黨一致共識，拜登新政府將結合盟友持續對中抗衡，並仍將支持台灣民主自由，整體態勢須密切關注。

(旺報 )