美國萊豬開放進口，地方紛紛制定相關自治條例，要限制萊豬流向地方，但卻遭行政院宣告違憲，全數否決；蔡政府如此「霸道」的決定引發地方不滿，而前NCC委員、新竹清華大學通識教育中心副教授兼主任翁曉玲指出，從中火燃煤爭議、防疫到如今的萊豬案，可以發現在蔡政府的統治下，台灣的地方自治正在逐漸消失。

翁曉玲投書中時新聞網指出，如今民進黨「大政府」領導態勢，不僅體現於對人民自由權利的過度限制和對陸籍人士的差別待遇，亦展現在打壓地方政府的自治權力上。過去一年裡，舉凡縣市政府想做的事情，例如空汙管控、疫情推演、疫調、普篩，乃至近期確診者足跡公布和制訂「萊克多巴胺零檢出」自治條例等議題，中央政府無一贊同，不是批評指責地方政府不當作為，就是直接宣告地方自治條例無效，甚至恐嚇地方政府，不從就開罰。

翁曉玲指出，從2018縣市長選舉之後，看得出民進黨政府並不樂見地方政府發展提升自治權限，地方不滿中央干預自治事項時有所聞。新冠疫情加速形成「以中央政府為中心，地方政府只是配角」的政治局面。地方自治四處碰壁、施展不開，在中央政府強勢領導下，地方自治權力正逐漸萎縮消逝中。

從「中火開罰條例遭中央宣告部分條例無效」、「彰化萬人篩檢遭到中央開罰」到今日的「地方萊豬條例遭到中央強勢否決」。翁曉玲感嘆，在當今民進黨政府的統治下，恐怕已經容不下「地方自治」的存在。

(中時新聞網)