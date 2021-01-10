美國國務卿蓬佩奧宣布美駐聯合國大使克拉芙特將訪台，以及1月9日以後全面解除美台交流限制。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡政府對此問題閃來閃去，對美外交政策有若干急轉彎的跡象；他甚至大膽假設為，如果美國務次卿克拉奇來台之後，蔡政府外交政策立刻急轉彎，只有一種可能，應是北京對總統蔡英文發出嚴重警告，迫使政策回歸馬英九路線。
游盈隆今天在臉書貼文表示，台美關係是台灣對外關係中最重要的部分，但是最近美國國務卿蓬佩奧宣布美駐聯大使克拉芙特將訪台，以及1月9日以後全面解除台美交流限制。蔡政府的反應或作為，閃來閃去，很古怪。
游盈隆指出，川普總統任內，台美關係快速升溫，包括第一次售台具攻擊性的強大先進武器，皆讓台灣人很很爽，普遍感受到台美關係空前最好。但去年9月下旬以來，民進黨政府對美外交政策，的確有若干急轉彎的跡象，其中最明顯的，莫過於外交部長吳釗燮在美國務次卿克拉奇短暫訪台的最後一天表示，台灣目前並不尋求與美建立全面性外交關係。游盈隆認為，許多事情都顯得古怪，引起台灣社會嚴重關切。
游盈隆研判，如果美國務次卿克拉奇來台之後，蔡政府外交政策立刻急轉彎，那只有一種可能，就是北京對蔡英文發出嚴重警告，迫使蔡總統本人及整個外交系統，回歸馬英九路線「兩岸關係比外交關係重要」。游盈隆最後強調，以上他所說都只是「大膽假設」，還須小心求證。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。