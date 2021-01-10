美國國務卿蓬佩奧宣布美駐聯合國大使克拉芙特將訪台，以及1月9日以後全面解除美台交流限制。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡政府對此問題閃來閃去，對美外交政策有若干急轉彎的跡象；他甚至大膽假設為，如果美國務次卿克拉奇來台之後，蔡政府外交政策立刻急轉彎，只有一種可能，應是北京對總統蔡英文發出嚴重警告，迫使政策回歸馬英九路線。

游盈隆今天在臉書貼文表示，台美關係是台灣對外關係中最重要的部分，但是最近美國國務卿蓬佩奧宣布美駐聯大使克拉芙特將訪台，以及1月9日以後全面解除台美交流限制。蔡政府的反應或作為，閃來閃去，很古怪。

游盈隆指出，川普總統任內，台美關係快速升溫，包括第一次售台具攻擊性的強大先進武器，皆讓台灣人很很爽，普遍感受到台美關係空前最好。但去年9月下旬以來，民進黨政府對美外交政策，的確有若干急轉彎的跡象，其中最明顯的，莫過於外交部長吳釗燮在美國務次卿克拉奇短暫訪台的最後一天表示，台灣目前並不尋求與美建立全面性外交關係。游盈隆認為，許多事情都顯得古怪，引起台灣社會嚴重關切。

游盈隆研判，如果美國務次卿克拉奇來台之後，蔡政府外交政策立刻急轉彎，那只有一種可能，就是北京對蔡英文發出嚴重警告，迫使蔡總統本人及整個外交系統，回歸馬英九路線「兩岸關係比外交關係重要」。游盈隆最後強調，以上他所說都只是「大膽假設」，還須小心求證。

兩岸關係與對外關係熟重？ 蔡英文立場逐漸靠近馬英九嗎？ --------------------------------- 最近美國國務卿龐培歐(Mike... 由游盈隆發佈於 2021年1月9日 星期六

[續前題] 兩岸關係與外交關係熟重？ 蔡英文正逐漸向馬英九立場靠攏嗎？（二） ---------------------------------- 去年九月下旬以來，民進黨政府對美外交政策的確有若干急轉彎的跡象，其中最明顯的莫過於外交部長... 由游盈隆發佈於 2021年1月10日 星期日

(中時新聞網)